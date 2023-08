Arrascaeta posta mensagem otimista após sessão de tratamento

A notícia da lesão na coxa esquerda de Arrascaeta preocupou os torcedores do Flamengo, principalmente visando os jogos da final da Copa do Brasil. Mas o uruguaio, por sua vez, mantém o foco na recuperação para “voltar o mais rapidamente possível”. Aliás, essa foi a frase utilizada pelo camisa 14 nesta terça-feira (29), após realizar sessão de tratamento.

“Procedimento feito. Faremos de tudo para voltar o mais rapidamente possível”, publicou Arrascaeta em seu Instagram.

O problema de Arrascaeta é no bíceps femoral da coxa esquerda. A situação do uruguaio, similar ao que ocorre com Luiz Araújo, que também deixou a partida contra o Internacional, no sábado, lesionado, preocupa para os jogos contra o São Paulo. A expectativa do Flamengo é contar com esses atletas para o segundo jogo da decisão, no dia 24 de setembro, no Morumbi.

Assim, apesar da dificuldade, o Flamengo estabeleceu um cronograma específico para a recuperação dos jogadores. Eles passarão por tratamento em três períodos por dia (manhã, tarde e noite). Segundo o site “Trivela”, os dois primeiros períodos serão no Ninho do Urubu. Posteriormente, os atletas cumprirão o processo em casa, com o auxílio de preparadores físicos.

