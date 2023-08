Com festa da torcida, Fluminense embarca para decisão na Libertadores

O Fluminense embarcou para o duelo contra o Olimpia (PAR), pela Libertadores, com festa da torcida. Nesta terça-feira, o elenco tricolor foi recebido com festa no Aeroporto do Galeão antes do embarque para Assunção, que aconteceu por volta das 15h.

Centenas de torcedores se dirigiram ao Salão Nobre do aeroporto e fizeram um clima de jogo com gritos e bandeirões. A segurança organizou o local para que os jogadores não tivessem contato diretamente com a torcida, apenas à distância.

“Linda, linda (a festa da torcida). Uma motivação linda. Obrigado por esse carinho e apoio, é muito importante. Lá é outra história, outro jogo, sabemos que vai ser complicado, difícil. Um time muito bom e qualificado. Nos preparamos. Agora é fazer o nosso melhor para passarmos de fase. Esperamos que sim (consiga fazer gol). Mas o mais importante é ajudar o time a ganhar o jogo. Acho que eles vão sair um pouco mais, vão estar em casa. Acho que nos preparamos bem para fazer o melhor e ganhar o jogo”, disse Cano na descida do ônibus.

O Fluminense venceu o jogo de ida contra o Olimpia por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para avançar às semifinais da Libertadores. A partida acontece na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco.

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes;

Zagueiros: David Braz, Felipe Andrade, Felipe Melo, Marlon e Nino;

Laterais: Diogo Barbosa, Guga e Samuel Xavier;

Meias: Alexsander, André, Daniel, Giovanni, Leo Fernández, Lima, Martinelli, Ganso e Thiago Santos;

Atacantes: Germán Cano, Jhon Arias, John Kennedy, Keno, Lelê e Yony González.

