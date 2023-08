Landim se reúne com Sampaoli para dar respaldo ao treinador

Apesar das críticas dos torcedores, o técnico Jorge Sampaoli fica no Flamengo até o fim do ano. Afinal, o treinador argentino conta com o aval do presidente Rodolfo Landim. Aliás, na manhã desta terça-feira (29), o mandatário foi até o Ninho do Urubu e se reuniu com o treinador. O encontro a portas fechadas aconteceu antes do treinamento, com Landim reiterando respaldo para Sampaoli. A informação é do “Globo Esporte”.

O executivo de futebol do Flamengo Bruno Spindel, que estava no Ninho do Urubu, não participou da reunião. Logo após a conversa com o treinador argentino, Rodolfo Landim entrou no carro e deixou o centro de treinamento. Ou seja, a ida do presidente ao CT foi exclusivamente parar deixar claro para Sampaoli que confia em seu trabalho.

Segundo a reportagem, Sampaoli estava mais leve após a reunião com Rodolfo Landim. No entanto, assim como nas últimas semanas, o clima no centro de treinamento segue longe do ideal.

Ex-presidente do Flamengo pede a cabeça de Sampaoli e faz sugestão

Landim garante permanência de Sampaoli

Na sede da CBF, após o sorteio de mando de campo das finais da Copa do Brasil, Rodolfo Landim, saindo com pressa do local, respondeu sobre a permanência de Sampaoli. O dirigente negou as especulações pela demissão do argentino.

“É óbvio. Estamos no meio de uma temporada e com duas decisões. Todo mundo faz avaliação ao fim do ano”, respondeu o presidente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.