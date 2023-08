Hulk revela torcida por conterrâneos do Botafogo no Brasileirão

Desde o início do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem feito uma campanha irretocável e não dado chance aos adversários. Nesse sentido, o atacante Hulk, do Atlético-MG, foi o convidado do programa ‘Boleiragem’, do canal SporTV, e comentou sobre a grande fase do Alvinegro, que soma 51 pontos, onze à frente do Palmeiras. O ídolo atleticano revelou que caso o Galo não levante a taça, irá torcer pelo Glorioso por causa dos quatro paraibanos presentes no elenco.

Afinal, além de Tiquinho Soares, que é o artilheiro da competição, outros três jogadores nasceram na Paraíba e vem dando um tempero especial ao time comandado por Bruno Lage. O atacante Luís Henrique (da capital João Pessoa), que marcou o terceiro gol no triunfo sobre o Bahia, assim como Hugo (de Cabedelo) e Carlos Alberto (de João Pessoa).

“Modéstia à parte, na Paraíba sempre sai uns cabra bom de bola. Tenho muito orgulho de ser paraibano e nordestino. Fico feliz, quando vejo outros se destacando. Fico na torcida por eles. Vou abrir aqui, se não for pra gente ser campeão, melhor que seja o Botafogo. Merece, pela campanha que vem fazendo”, afirmou o jogador.

CHEGADA DE UM VELHO CONHECIDO

No momento, o Atlético-MG soma 30 pontos na classificação, 21 pontos a menos que o líder Botafogo. Sendo assim, os comandados de Felipão tentam reagir na competição para brigar por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Além disso, o camisa 7 do Galo elogiou a chegada do centroavante Diego Costa, aturo de dois gols no triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia, no Nilton Santos. Por fim, Hulk ressaltou a qualidade do ex-companheiro, que teve uma passagem pelo Atlético-MG, dentro e fora de campo.

“Além de um jogador muito inteligente e muito bom, é uma excelente pessoa. Quem não conhece, acha que é aquele cara maluco, mas é um doido do bem. Um cara que tem um coração do bem. É um cara que merece demais. É um cara espetacular. Ele alegra o vestiário”, acrescentou o atacante.

Lista de nordestinos do Botafogo em 2023:

Igo Gabriel – goleiro – Maceió/AL

Adryelson – zagueiro – Barão de Grajaú/MA

Jefferson Maciel – zagueiro – Sousa/PB

Hugo – lateral-esquerdo – Cabedelo/PB

Danilo Barbosa – meio-campo – Simões Filho/BA

Júnior Santos – atacante – Conceição do Jacuípe/BA

Luis Henrique – atacante – João Pessoa/PB

Carlos Alberto – atacante – João Pessoa/PB

Tiquinho Soares – atacante – Sousa/PB

Diego Costa – atacante – Lagarto/SE

