Fernando Diniz convoca Raphinha para o lugar de Vini Jr

A CBF anunciou nesta terça-feira (29) uma mudança na convocação da Seleção Brasileira para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Sem Vinícius Júnior, fora por conta de lesão na coxa direita, o técnico Fernando Diniz convocou Raphinha, atacante do Barcelona.

“O atacante Vinicius Jr, do Real Madrid, foi desconvocado da Seleção Brasileira Principal. O médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o departamento médico do Real Madrid, que enviou o laudo dos exames. Foi atestada a lesão muscular na região posterior da coxa direita, que impede a presença do jogador nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026”, publicou a CBF.

Aliás, o departamento médico do Real Madrid estipula prazo de seis semanas para a recuperação de Vinícius Júnior. A lesão muscular na região posterior da coxa direita de Vini Jr foi durante partida do time espanhol contra o Celta de Vigo no dia 25 de agosto.

Retorno de Raphinha à Seleção

Essa será a primeira vez que Raphinha retorna à Seleção desde o fim da Copa do Mundo do Qatar (titular com Tite). Afinal, nas últimas duas convocações, com o técnico Ramon Menezes, o atacante ficou fora. Com a Amarelinha, Raphinha já disputou 16 partidas e marcou cinco gols.

Jogos da Seleção Brasileira

Assim, com a mudança, Fernando Diniz contará com Raphinha em seus primeiros jogos no comando técnico da Seleção Brasileira. A Bolívia será o adversário do Brasil no dia 8 de setembro, em Belém. Posteriormente, no dia 12, a Canarinho encara o Peru, em Lima.

