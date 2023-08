Processo por agressão de preparador em Pedro é encerrado

O processo judicial envolvendo Pablo Fernández e Pedro ganhou um ponto final nesta terça-feira (29). O preparador físico, que acertou o atacante com um soco no rosto, esteve no Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. Pedro também marcou presença, mas remotamente, via internet. Após as partes chegarem a um entendimento, o argentino não sofrerá qualquer tipo de punição.

Na saída do local, Pablo Fernández falou sobre o “encontro” com Pedro e os desdobramentos do caso. Além disso, o ex-preparador físico do Flamengo revelou que pediu desculpas ao jogador durante o contato.

“Simplesmente foi uma fatalidade que ocasionou um prejuízo para muita gente, em especial para mim e para Pedro. Tive hoje a oportunidade de pessoalmente pedir desculpa e está tudo esclarecido. Penso que foi o momento justo para finalizar essa situação”, disse Pablo Fernández ao “Globo Esporte”.

Advogado de Pablo Fernández comenta o acordo entre as partes

Assim que deixou o Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, Marcelo Cruz, advogado de Pablo Fernández, abordou o acordo entre o argentino e o jogador. Segundo Marcelo, as partes encararam o caso como um “mal-entendido”.

“Nenhum tipo de pagamento e nenhum tipo de entrega de cesta básica. Na primeira oportunidade ambos tiveram, ou seja Pablo e Pedro, eles conversaram e entenderam que não passou nada mais e nada menos do que um mal-entendido”, comentou Marcelo Cruz.

“No caso em questão e analisando o laudo do exame de corpo e delito, verificou-se lesão leve. Ou seja: crime de pequeno potencial ofensivo. De forma que, antes de se iniciar eventualmente a marcha processual, é feita essa transação penal. É feita essa possibilidade de composição entre as partes. O que ocorreu de forma esperada: tanto Pablo quanto Pedro chegaram a uma composição. Ambos entenderam que foi um fato ocasional na vida deles, que nem Pablo e nem Pedro tinham algo um contra o outro”, completou.

