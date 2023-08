Pedro Geromel sofre lesão na coxa e volta a ser desfalque no Grêmio

O zagueiro Pedro Geromel sofreu uma lesão na coxa esquerda e será desfalque no Grêmio. Nesta terça-feira, o clube gaúcho informou que o defensor passou por exames e teve constatada uma contusão no bíceps femoral após sentir dores na partida contra o Cruzeiro, no domingo.

Segundo o Grêmio, a lesão de grau 1, que tem menor gravidade. O atleta já iniciou tratamento intensivo com a fisioterapia e será avaliado periodicamente para retornar aos gramados, como informado. O clube não deu prazo para retorno do defensor.

Geromel estava sem jogar desde outubro do ano passado, ainda pela Série B. O zagueiro, que está prestes a completar 38 anos, teve um problema no joelho durante a pré-temporada e sofreu um edema ósseo em maio, o que atrasou seu retorno.

O atleta foi titular no domingo, mas acabou saindo no fim do primeiro tempo. Substituído por Rodrigo Ely, Geromel afirmou, após a partida, que acreditava que a lesão não era muito grave.

Desde 2016 no Grêmio, Pedro Geromel está marcado na história do clube. Ele tem contrato até o fim do ano, mas o futuro está indefinido. Procurado pela direção, porém, o atleta só deve avançar nas conversas pela renovação ao final da temporada.

