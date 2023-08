Clube da Itália anuncia a chegada do atacante Kaio Jorge

Nesta terça-feira (29), o Frosinone, equipe da primeira divisão do futebol italiano. anunciou a chegada por empréstimo do atacante brasileiro Kaio Jorge, atleta que tem seus direitos ligados a Juventus. O acordo tem validade até o fim da temporada 2023/2024.

Contratado pela Vecchia Signora em agosto de 2021 junto ao Santos por 6,8 milhões de euros (R$ 41,8 milhões, na cotação da época), o centroavante hoje com 21 anos de idade jamais conseguiu emendar uma sequência mais consistente de partidas pelo clube de Turim.

Tendo feito apenas 11 jogos no time principal, sem balançar as redes ou dar passes para gol de seus companheiros, Kaio Jorge teve outro problema em sua ambientação na Juve além do estilo diferente de jogo: as lesões.

Entre questões musculares e a séria ruptura do tendão patelar no joelho direito, ele ficou mais de um ano fora de combate, diminuindo bastante suas chances de ser efetivamente utilizado pelo técnico Massimiliano Allegri.

Em seu novo clube, o atacante brasileiro terá a companhia de outros quatro nomes provenientes da América Latina como novos companheiros: o também brasileiro Mateus Lusuardi (zagueiro ex-Grêmio) além dos argentinos Enzo Barrenechea e Matias Soulé (ambos também emprestados pela Juventus) bem como o uruguaio Jaime Báez.

