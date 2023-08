Grupo de torcedores do Fluminense ataca ônibus do Botafogo e atleta fica ferido

O Botafogo encara o Defensa y Justicia nesta quarta (30), às 19h (de Brasília), pelas quartas da Copa Sul-Americana. No entanto, o ônibus que levava a delegação alvinegra para a Argentina foi atacado por um grupo de torcedores do Fluminense. O caso aconteceu perto do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo portal “ge”.

Sendo assim, o atacante Carlos Alberto estava próximo da janela atingida pela pedra e teve ferimentos leves. O Departamento Médico do Botafogo conseguiu contornar a situação e o jogador não preocupa para a partida desta quarta.

ENTENDA O CASO

Aliás, vale destacar que a chegada da delegação alvinegra foi às 15h30, minutos depois do embarque do Fluminense para o Assunção. Dessa forma, o Tricolor irá medir forças com o Olímpia, pelas quartas da Copa Libertadores, às 19h, na próxima quinta (31).

Na entrada do aeroporto, na Avenida 20 de Janeiro, um grupo de torcedores do Fluminense surpreendeu o ônibus e atirou uma pedra em direção a uma das janelas. Além disso, também houve arremesso de copos de cerveja em direção ao veículo.

Por fim, o clube acionou a chegada da polícia militar, que acompanhou de perto a saída dos integrantes do Botafogo e averiguou a janela estilhaçada.

NOTA DE REPÚDIO DO FLUMINENSE

Após o ocorrido, o Fluminense divulgou uma nota oficial em que repudia os atos de violência praticada por alguns torcedores antes do embarque do Botafogo para a Argentina.

“O Fluminense FC lamenta a violência praticada por torcedores contra o ônibus do Botafogo, na tarde de hoje, demonstrando seu completo repúdio a qualquer tipo de violência no futebol.

