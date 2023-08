Al-Nassr goleia o Al-Shabab e vence a segunda consecutiva

O Al-Nassr, comandando pelo português Luis Castro, não tomou conhecimento do Al-Shabab e atropelou o adversário, nesta terça-feira (29), no estádio Al-Awwal Park, pela quarta rodada do Campeonato Saudita. A goleada foi de 4 a 0. Entretanto, o time de Cristiano Ronaldo, fez logo 3 a 0 no primeiro tempo: dois do português e um do senegalês Sadio Mané. No segundo tempo, porém, Sultan Al-Ghannam fez o quarto gol.

O time de Cristiano Ronaldo conquistou a sua segunda vitória na competição. A primeira foi na última sexta-feira (25), quando bateu o Al Fateh por 5 a 0. A partida ainda teve um hat-trick do português.

Cristiano Ronaldo abriu o placar, aos 12 minutos do primeiro tempo, com gol de pênalti. De novo o gajo: Cristiano Ronaldo sofreu falta dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Aos 37 minutos, o atacante bateu no canto esquerdo do goleiro Al-Aqidi e fez 2 a 0. E aos 40 minutos o senegalês Sadio Mané fez o terceiro gol.

No segundo tempo o Al-Shabab teve jogador expulso: o voalnte Banega levou cartão vermelho. E o atacante Cristiano Ronaldo ainda mandou bola na trave. Mas o lateral-direito Sultan Al-Ghannam fez mais um para o Al-Nassr, selando a goleada por 4 a 0.

Com a vitória de goleada, o Al-Nassr foi a seis pontos na tabela do Campeonato Saudita. Já Al-Shabab, com apenas dois pontos, está em difícil situação, embora a competição esteja apenas no início.

