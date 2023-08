Young Boys, em casa, vence e confirma presença na fase de grupos da Champions

O Young Boys está classificado para a fase de grupos da Champions. Nesta terça-feira (29/8), atuando no Stade de Suisse, em Berna, bateu os israelenses do Maccabi Haifa por 3 a 0, na partida de volta pelos playoffs. Como na ida rolou empate (0 a 0), o atual campeão suíço avança para a fase principal da competição. Os gols foram de Itten e Suck, contra, no primeiro tempo; e de Ugrinic na etapa final.

Assim, o Young Boys repete o que alcançou na temporada 2021/22, chegando à fase de grupos da Champions. O Maccabi Haifa, atual tricampeão israelense, com o insucesso, jogará a fase de grupos da Liga Europa.

Confira todos os times que disputaram a fase de classificação da Champions 2023/24

Young Boys abre vantagem no 1º tempo

Diferentemente do jogo de ida, modorrento e sem uma chance sequer clara de gol, justificando o placar em 0 a 0, o duelo na Suíça foi elétrico. O Maccabi Haifa saiu perdendo para o intervalo, mas teve pelo menos duas grandes chances: uma na trave de David, uma no travessão e outra que o goleiro Racioppi foi muito bem. Contudo, o time da casa também buscou o gol e foi mais eficaz. Saiu na frente aos 23, quando Itten concluiu de cabeça boa trama pela direita. Cinco minutos depois, ampliou quando Suck tentou cortar um cruzamento da direita de Elia Meschack. Mas encobriu seu arqueiro, fazendo contra. Pouco depois Pierrot acertou a trave de Racioppi.

Logo no início da etapa final, no primeiro minuto, Ugrinic aproveitou uma bola rechaçada pela defesa e chutou da entrada da área. Mas a bola tocou em Suck (o mesmo que fez gol contra!) e matou o goleiro Nitzan. Assim, os suíços acabaram com qualquer chance de reação do Maccabi, que seguiu tentando, perdeu boas chances e mandou mais uma na trave. Mas passou em branco.

Playoffs da Champions (jogos de volta)

29/8 (terça-feira)

Young Boys /SUI 3×0 Maccabi Haifa/ISR (ida 0x0) – Young Boys classificado

Panathinaikos/GRE x Braga/POR (ida, Braga 2×1)

Galatasaray/TUR x Molde/NOR (ida, Galatasaray 3×2)

30/8 (quarta-feira)

Copenhague/DIN x Raków/POL (ida, Copenhague 1×0)

AEK/TUR x Royal Antwerp/BEL (ida, Antwerp 1×0)

PSV/HOLx Rangers/ESC (ida, 2×2)

