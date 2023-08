Tottenham perde para o Fulham nos pênaltis e é eliminado da Copa da Liga Inglesa

O Tottenham está eliminado da Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira, os Spurs visitaram o Fulham em um duelo de clubes londrinos, e a equipe de Craven Cottage levaram a melhor. Nos pênaltis, após empate em 1 a 1, o time de Marco Silva venceu 5 a 3 para se garantir na próxima fase.

No tempo normal, o Fulham abriu o placar com gol contra de Micky van de Ven, no primeiro tempo. Na etapa final, contudo, o brasileiro Richarlison deixou sua marca e empatou a partida. O sorteio da terceira fase da Copa da Liga Inglesa acontece nesta quarta-feira.

GOL CONTRA

Jogando em casa, o Fulham foi quem mais ameaçou no primeiro tempo. O Tottenham até teve mais posse de bola, mas não conseguiu levar perigo. Aos 19 minutos, o time mandante abriu o placar com um gol contra de Van de Ven. Cairney fez linda jogada pela esquerda e tocou para Reed, que tentou de letra. O camisa 6 não conseguiu tocar na bola, que bateu no defensor dos Spurs e entrou. Perisic ainda tentou evitar o gol, porém a bola já tinha cruzado a linha.

PRU, PRU

O Tottenham voltou melhor para a etapa final e buscando o gol de empate. O brasileiro Richarlison teve boa chance no início, mas o chute desviou na marcação. Aos 11 minutos, porém, o camisa 9 deixou sua marca. Em boa jogada de Perisic pela esquerda, o jogador da Seleção Brasileira recebeu cruzamento na medida na segunda trave e mandou de cabeça para o fundo das redes.

PÊNALTIS

Com o empate no tempo normal, a classificação teve de ser decidida nos pênaltis. O Fulham acertou todas as cinco cobranças, com Andreas Pereira, Raúl Jiménez, Harry Wilson, João Palhinha e Tete. Os Spurs, por outro lado, perderam com Davinson Sánchez, enquanto Son, Kulusevski e Maddison marcaram.

SEQUÊNCIA

Fulham e Tottenham voltam a campo no fim de semana, pela quarta rodada da Premier League. Os Cottagers encaram o líder Manchester City, fora de casa, enquanto os Spurs têm compromisso com o Burnley, também fora de casa. As duas partidas acontecem no sábado, às 11h (de Brasília).

