Galatasaray se classifica para fase de grupos da Champions

O Galatasaray alcançou o seu objetivo: garantiu a sua vaga na fase de grupos da Champions 2023/24. Mas não foi tão fácil quanto se esperava. Depois de vencer o Molde, campeão norueguês, fora de casa por 3 a 2, o time jogou a volta no NEF Stadium, em Istambul. Para deixar tudo ainda mais tranquilo, abriu o placar logo aos seis minuto, com Icardi, de pênalti. Mas começou a cadenciar demais o jogo e deu, na etapa final, a possibilidade do rival empatar (Hestad), partir para cima nos minutos finais, com Berisha obrigando o goleiro Muslera salvar um gol e fazer um tento, anulado por detalhes. Porém, o Galatasaray achou marcou nos acréscimos, com Angeliño Tasende: 2 a 1.

Assim, o Galatasaray volta à fase de grupos, o que não ocorria desde 2019/20. Já o Molde, campeão norueguês (mas que não joga a fase de grupos da Champions desde 1999/2000) terá se de contentar com uma vaga na fase de grupos da Liga Europa.

Confira todos os times que disputaram a fase de classificação da Champions 2023/24

Galatasaray larga na frente

O Galatasaray jogava em casa e pelo empate. E a situação ficou ainda melhor quando, aos sete minutos, Icardi foi seguro na área por Ellingsen num chuveirinho. Pênalti que o próprio Icardi cobrou para fazer 1 a 0. Mesmo atrás, o Rangers não mudou seu estilo de jogo fechado e arriscando contra-ataques. Tanto que teve apenas 31% de posse. Em compensação, finalizou mais (8 a 3). Porém, levando pouco perigo para o goleiro Muslera.

Que sufoco!

Veio o segundo tempo e o Galatasaray ficou na dele, deixando o tempo passar e esperando que o Molde buscasse o empate, deixando espaços na defesa. Mas o que se viu foi o time norueguês conseguindo, aos 21, o empate. Breivik fez a jogada individual mais incrível da partida, tirando três marcadores e cruzando para Hestad ajeitar e fazer 1 a 1. O Molde entrou com seu astro Berisha (que não estava 100%) aos 30. E ele colocou fogo no jogo. No minuto seguinte, o atacante noruguês recebeu recebeu pela direita, nas costas do lateral, entrou na área e chutou para defesaça de Muslera. Aos 38, aproveitou confusão na área e fez o gol para o Molde. Mas o VAR anulou por impedimento o que seria o gol que levaria aos pênaltis.

Depois de tantos sustos, o Galatasaray tratou de impor seu jogo mais técnico. E, aos 48, o lateral-esquerdo espanhol Angeliño Tasende cobrou uma falta que bateu em Eriken e enganou o goleiro Karlstrom. Gol do Galatasaray, fazendo 2 a 1 e acabando com o sufoco.

Playoffs da Champions (jogos de volta)

29/8 (terça-feira)

Young Boys /SUI 3×0 Maccabi Haifa/ISR (ida 0x0) -Young Boys classificado

Panathinaikos/GRE x Braga/POR (ida, Braga 2×1) – Braga classificado

Galatasaray/TUR 2×1 Molde/NOR (ida, Galatasaray 3×2) – Galatasaray Classificado

30/8 (quarta-feira)

Copenhague/DIN x Raków/POL (ida, Copenhague 1×0)

AEK/TUR x Royal Antwerp/BEL (ida, Antwerp 1×0)

PSV/HOLx Rangers/ESC (ida, 2×2)

