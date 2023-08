Dorival Jr. deve escalar Luciano no time titular contra a LDU

O São Paulo voltou a se reapresentar e já se preparara para enfrentar a LDU, nesta quinta-feira (31), às 19h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior, porém, deverá apresentar uma novidade para a partida contra os equatorianos. O atacante Luciano poderá, inclusive, começar a partida.

Porém, Luciano, que foi reserva no jogo de ida (derrota por 2 a 1 para a LDU, em Quito), deu o passe para o gol de Lucas Moura, que diminuiu a diferença no placar. No último domingo (27), na derrota por 2 a 1 para o América-MG, Luciano também começou no banco de reservas. No entanto, esta foi uma opção do técnico Dorival Júnior para preservar o atacante para enfrentar a LDU.

Pablo Maia, entretanto, também deve retornar ao time contra a LDU. Ele ficou fora da primeira partida contra os equatorianos por causa de uma virose. Contra o América-MG, porém, o volante foi titular. Ele, agora, está à disposição de Dorival Júnior. E Beraldo continua tratando entorse no tornozelo esquerdo.

Para o São Paulo passar às semifinais da Sul-Americana, o time terá que derrotar a LDU por mais de um gol de diferença. Em casa de vitória por um gol a vaga será disputada nos pênaltis.

O provável time que Dorival mandará a campo para enfrentar a LDU será formado com Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Luciano; Lucas Moura e Calleri.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.