Racing e Boca Juniors divulgam relacionados para duelo da Libertadores

Na próxima quarta-feira (30), Racing e Boca Juniors irão definir quem será o representante do futebol argentino na semifinal da Libertadores. No primeiro confronto, em La Bombonera, o empate em 0 a 0 deixou o confronto totalmente em aberto para o duelo no Cilindro.

No caso dos anfitriões, a boa notícia fica por conta da inclusão do atacante Roger Martínez na lista de relacionados que foi revelada nesta terça-feira. Por conta de problema muscular, o jogador colombiano estava fora de combate desde o embate de volta nas oitavas de final, frente ao Atlético Nacional, quando a Academia goleou por 3 a 0. Apesar disso, a tendência é que ele comece o duelo no banco de reservas, sendo a dupla ofensiva formada por Maximiliano Romero e Agustín Ojeda.

Por outro lado, os visitantes tiveram boa parte da concentração em seus trabalhos de recuperação voltados para Valentín Barco e o esforço parece ter tido efeito. Também tornando publica a sua lista de relacionados nesta terça, o camisa 19 foi incluso por Miguel Almirón depois da distensão no músculo da região do quadril sofrida na semana passada, contra o próprio Racing. A exemplo de Roger, ele deve iniciar o compromisso entre os reservas.

O vencedor do embate em questão enfrenta, na semifinal, o classificado de Palmeiras e Deportivo Pereira. No confronto de ida, os brasileiros se colocaram virtualmente na próxima fase da Libertadores onde, na Colômbia, aplicaram uma sonora goleada por 4 a 0.

