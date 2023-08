Braga vence Panathinaikos e vai à fase de grupos da Champions

O Braga está classificado para a fase de grupos da Champions. Os portugueses venceram o Panathinaikos por 1 a 0, nesta terça-feira (29), na Grécia, e garantiram a classificação para a principal competição de clubes do planeta. Bruma, aos 37 minutos do segundo tempo, garantiu o triunfo fora de casa. Dessa maneira, o clube português passou pela última fase dos playoffs com placar agregado de 3 a 1, após outra vitória na partida de ida, em Portugal. O time grego, por sua vez, vai para a fase de grupos da Liga Europa.

Em duelo muito disputado, repleto de faltas e entradas duras, o Panathinaikos criou as melhores oportunidades após ser empurrado pelos torcedores no Estádio Olímpico de Atenas, mas não conseguiu superar a boa defesa do Braga. Na melhor oportunidade dos donos da casa no jogo, o goleiro brasileiro Matheus Magalhães fez uma defesa à queima-roupa em uma cabeçada na pequena área.

Além disso, Bernard, ex-Atlético-MG, foi titular na equipe grega e não conseguiu ajudar o time. Assim, o camisa 10 foi substituído no segundo tempo. Outro brasileiro no clube grego, o volante Willian Arão, ex-Flamengo, sequer saiu do banco de reservas.

Assim, o Braga foi fatal em um contra-ataque na reta final da partida e Bruma fez um belo gol para garantir a importante vitória por 1 a 0.

Dessa maneira, o Braga aguarda o sorteio da fase de grupos para saber quem serão os adversários na Champions. A Uefa vai realizar a cerimônia, no dia 31 de agosto, uma quinta-feira, para definir todos os grupos da principal competição de clubes do mundo na temporada 2023/24.

Playoffs da Champions (jogos de volta)

29/8 (terça-feira)

Young Boys /SUI 3×0 Maccabi Haifa/ISR (ida 0x0) – Young Boys classificado

Panathinaikos/GRE 0x1 Braga/POR (ida, Braga 2×1) – Braga classificado

Galatasaray/TUR 2×1 Molde/NOR (ida, Galatasaray 3×2) – Galatasaray classificado

30/8 (quarta-feira)

Copenhague/DIN x Raków/POL (ida, Copenhague 1×0)

AEK/TUR x Royal Antwerp/BEL (ida, Antwerp 1×0)

PSV/HOLx Rangers/ESC (ida, 2×2)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.