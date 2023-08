Esudiantes/ARG x Corinthians, ‘AO VIVO’, pela Voz do Esporte, às 20h

O Corinthians busca, na noite desta terça-feira (29/8), fazer valer o seu bom histórico contra argentinos e avançar para a semifinal da Sul-Americana 2023/24. Depois de vencer o Estudiantes/ARG na ida, na Arena NeoQuímica, por 1 a 0, joga fora de casa pelo empate o duelo da volta, às 21h30 (de Brasília) para alcançar a fase semifinal. Só que é bom o Timão ficar de olho: o gigante de La Plata é um dos mais tradicionais times argentinos.

