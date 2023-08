Vasco anuncia nova diretora financeira interina

Em meio à busca pela recuperação no Campeonato Brasileiro, o Vasco anunciou uma mudança importante nos bastidores. Nesta terça-feira (29), o a SAF cruz-maltina (777 Partners) anunciou o nome de Kátia dos Santos como a nova CFO (diretora financeira) interina. A profissional irá ocupar o cargo no lugar de Lúcio Barbosa, que atualmente ocupa o cargo de CEO, também de forma interina.

Afinal, Kátia chegou ao Gigante da Colina em 2022 e esteve à frente do cargo de controller ao liderar as áreas contábil, fiscal, financeira e de planejamento, de acordo com o anúncio do clube carioca.

A empresa norte-americana informou que confia na profissional para exercer “papel fundamental na liderança do Vasco, trazendo as mudanças que queremos”.

“A Kátia mudou o perfil de processos contábeis, fiscais e financeiros do Vasco em pouco tempo, trazendo as melhores práticas do mercado internacional para o nosso dia-a-dia”, disse Nicolas Maya, chefe de operações da 777 Partners.

Vale lembrar que desde o fim de julho, Lúcio Barbosa acumulava funções no clube como diretor financeiro e CEO. Algo que aconteceu depois da saída de Luís Mello, que foi realocado para trabalhar com o grupo da 777 Partners, em Miami.

Por fim, Lúcio dará sequência ao trabalho como CEO de forma interina. Entretanto, o trabalho do executivo tem agradado por estabelecer uma boa relação entre o clube associativo e o departamento de futebol.

