Terrabolistas aborda trabalho do Botafogo para formar equipe forte

O desempenho do Botafogo no Campeonato Brasileiro encanta os seus torcedores, que vivem a expectativa de conquistar um título nacional que persegue desde 1995. Ao analisar o momento atual do time de General Severiano, observa-se uma equipe com um bom padrão de jogo e peças importantes, com jogadores que chegaram e são fundamentais no time do técnico Bruno Lage. No entanto, se engana quem pensa que o sucesso do Glorioso aconteceu de forma simples. Afinal, para formar um time competitivo é necessário muito trabalho de diversas áreas do clube. Esse foi um dos assuntos debatidos no programa “Terrabolistas” de segunda-feira (29).

Leandro Chaves, Aline Küller, Rafael Alves, o jornalista Lucas Bayer, repórter do “Jogada10”, e Letícia D’almeida, do “Flazoeiro” formaram a bancada do “Terrabolistas” desta semana.

Questionado se o Botafogo se preparou para ser campeão Brasileiro, Leandro Chaves exaltou o grande trabalho do Alvinegro, que encanta pela eficácia e que anda com sorte do campeão.

“Quando atmosfera está favorável, se há energia, as coisas fluem. Parece que dá tudo certo, Tiquinho Soares se machuca e Diego Costa estreia fazendo dois gols”, disse Leandro Chaves.

Rafael Alves até citou uma brincadeira feita pelo youtuber Cazé num lance em que o Botafogo teve sorte de não levar um gol no jogo contra o Vasco, há algumas rodadas.

“Cazé disse: essa bola, se fosse no Botafogo de 2022, 2021, 2019 e foi elencando anos e anos do passado, entraria. Isso ilustra bem esse momento”, disse, lembrando que contra o Bahia, na rodada passsada, voltou a sair de campo sem ser vazado, mesmo não fazendo um grande primeiro tempo.

Trabalho em conjunto é a receita do sucesso no Botafogo

Lucas Bayer afirmou que o trabalho da diretoria alvinegra, ao lado do técnico Luís Castro, hoje no Al-Nassr, e do time de scouts e análise de mercado do Botafogo foi fundamental para o sucesso do Glorioso. Afinal, estudaram as opções no mercado e contrataram muito bem os reforços.

“O trabalho de scout e análise de mercado do Botafogo, por exemplo, se compararmos com outros clubes é muito importante. O Botafogo foi atrás do Segovia, do Adryelson, do Lucas Perri, que estava na Série B, e outros tantos jogadores. Enfim, isso mostra que tem um trabalho afinco e especializado nesta SAF do Botafogo. Já Diego Costa acredito que se encaixa nesse trabalho do scout, uma oportunidade muito boa de mercado”.

Aline Küller lembra que a surpreendente campanha do Botafogo vem encantando os torcedores. Dessa forma, será muito justo se o caneco focar em General Severiano.

“A verdade é que vai ser muito legal o Botafogo ser campeão!” disse, para lembrar algo curiosíssima ‘Aliás, se o seu time não ganha um Brasileiro há muito tempo, chamem o Tchê Tchê (que tirou Palmeiras da fila, em 2016 e Atlético, 2021) e o Diego Costa (ajudou a tirar o Galo, em 2021).

Letícia D’Almeida, do “FlaZoeiro”, por sua vez, puxou a conversa para lado do clássico do próximo sábado, quando o Botafogo encara exatamente o arquirrival Flamengo. Mas não ficou no muro sobre quem está mais cotado em levar a melhor neste duelo:

“O Botafogo é, sim o grande favorito para o título Brasileiro. E, na próxima rodada enfrentará o Flamengo. Entrará com todo o favoritismo”.

Confira a live do Terrabolistas dessa semana

Além de falar sobre o líder do Campeonato Brasileiro, o Terrabolistas de segunda-feira abordou as decisões da Libertadores e Sul-Americana desta semana. Também falou da crise no Flamengo e da final contra o São Paulo. Polêmica envolvendo o presidente da federação espanhola de futebol e semifinais do Brasileirão Feminino também foram temas discutidos entre os jornalistas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.