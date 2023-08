Athletico recusa proposta do Goiás pelo zagueiro Lucas Halter

O Athletico-PR não está disposto a negociar Lucas Halter com o Goiás. O zagueiro, de 23 anos, foi convocação para a seleção pré-olímpica, o que dificultou ainda mais o sucesso do Esmeraldino na negociação.

O defensor está emprestado ao clube verde até o fim da temporada. Ainda assim, o presidente Paulo Rogério Pinheiro fez uma oferta ao Furacão para contar com o atleta em definitivo. A negativa veio com a resposta de Mario Celso Petraglia, que comanda o clube paranaense.

“O presidente deu azar. Já sabíamos que seria difícil sem a convocação, mas tentamos, vai que cola. O presidente do Athletico já nos disse que é sem chance. O Halter vem sendo jogador de seleção em todas as categorias e, logo, logo, será da principal”, afirmou Edminho Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, em entrevista à Band News FM.

LEIA MAIS: Fernando Diniz convoca Raphinha para o lugar de Vini Jr

Os valores da proposta não foram revelados. O contrato do defensor, aliás, com o clube paranaense vai até dezembro de 2024, com a multa rescisória de R$ 20 milhões. Lucas soma 41 jogos e cinco gols marcados pelo Goiás na atual temporada.

Com a camisa do Athletico, porém, o zagueiro nunca se firmou entre os titulares e somou 61 partidas, com quatro gols anotados entre 2019 e 2022.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.