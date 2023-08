Na Copa do Brasil Sub-20, Corinthians bate o Santos na Vila

Na noite desta terça-feira (29), o Corinthians derrotou o Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. O resultado, pelo jogo de ida, deixou assim o Timão muito perto da classificação para a próxima etapa, já que pode perder por até um gol de diferença, em casa, para avançar.

O time sub-20 do Corinthians jogou melhor e criou as melhores chances da partida. Aos 31 minutos, Arthur cabeceou no canto para abrir o marcador, ainda no primeiro tempo. O Peixe tentava sair para o jogo e buscar a reação, mas encontrava dificuldades e foi para o intervalo atrás no marcador.

No segundo tempo, o Santos até melhorou mas foi o Corinthians que manteve o domínio da partida. Coincidentemente, foi aos mesmos 31 minutos que o Timãozinho conseguiu o segundo gol, quando Bidon fez bela jogada pelo meio e bateu no ângulo, tirando do goleiro e marcando com estilo. A partida de volta acontece na próxima semana, com mando corintiano.

