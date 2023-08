Valencia brilha e Internacional vai à semifinal da Libertadores

O Internacional está na semifinal da Libertadores. Com dois gols do atacante Enner Valencia, o Inter venceu o Bolívar por 2 a 0 na noite desta terça-feira (29), no Beira-Rio, e garantiu a primeira vaga entre os quatro melhores clubes da competição. Além disso, o goleiro Rochet ainda defendeu uma cobrança de pênalti na reta final da partida e evitou que o Colorado fosse vazado diante de seus torcedores. Dessa maneira, o clube de Porto Alegre avança com placar agregado de 3 a 0, sendo os três gols marcados pelo atacante Enner Valencia, o nome da classificação.

Embora o momento do Inter no Brasileirão não seja nada bom – o time não vence há nove partidas – a situação é outra na Libertadores. O Colorado precisava de apenas um empate para avançar e de forma dominante, venceu o Bolívar por 2 a 0. Assim, o Internacional espera o vencedor de Olímpia x Fluminense para descobrir quem será o próximo adversário na Libertadores. O Tricolor carioca venceu a primeira por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença no Paraguai que vai à semifinal.

O jogo

O Inter fez um primeiro tempo seguro e encaminhou a classificação antes do intervalo. Logo aos 10 minutos, Valencia marcou seu primeiro gol no Beira-Rio após grande jogada seguida por assistência de Wanderson e abriu o caminho para a vitória. O equatoriano chegou a balançar a rede em outra oportunidade, mas o atacante estava milimetricamente impedido após bom passe de Maurício. O Bolívar, por sua vez, não conseguiu levar perigo ao gol de Rochet. Na reta final da primeira etapa, o jogo ainda ficou paralisado por cerca de 10 minutos devido a um gás de pimenta soltado nos arredores do estádio que surtiu efeito nos atletas.

Na segunda etapa o Inter manteve o domínio do jogo e o cenário se repetiu. Aos 14 minutos, Valencia aproveitou assistência de Alan Patrick e anotou o segundo na partida. Dessa maneira, o Bolívar foi para o tudo ou nada e tentou diminuir a vantagem colorada. Mas, na melhor oportunidade dos bolivianos na partida, o goleiro Rochet defendeu uma cobrança de pênalti aos 40 minutos e garantiu o triunfo por 2 a 0.

Internacional 2×0 Bolívar

Quartas de final da Libertadores (jogo de volta)

Data e horário: terça-feira, 29/08/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Beira Rio, Porto Alegre (RS)

Internacional: Rochet; Bustos, Hugo Mallo, Mercado (Nicolás Hernández, aos 20′ do 2t) e Renê; Johnny (Gabriel, aos 29′ do 2t), Charles Aránguiz (Bruno Henrique, aos 20′ do 2t), Mauricio (Carlos de Pena, aos 29′ do 2t) e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia (Luiz Adriano, aos 42′ do 2t). Técnico: Eduardo Coudet

Bolívar: Lampe; Bejarano, Bentaberry, Nicolás Ferreyra e Jesús Sagredo; Villamíl, Justiniano (Ramiro Vaca, aos 18′ do 2t) e Bruno Sávio (Algarañaz, aos 25′ do 2t); Patito Rodríguez (Saucedo, aos 18′ do 2t), Da Costa (Luis Paz, aos 41′ do 2t) e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

Gols: Enner Valencia, aos 10′ do 1t (1-0); Enner Valencia, aos 14′ do 2t (2-0)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Andrés Nievas (URU)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Alan Patrick e Maurício (INT); Nicolás Ferreyra, Bejarano, Ronnie Fernández, Bruno Sávio e Bentaberry (BOL)

