Palmeiras x Deportivo Pereira: onde assistir, arbitragem e escalações

O Palmeiras encara o Deportivo Pereira nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Verdão venceu o jogo de ida por 4 a 0 na Colômbia e tem a vaga encaminhada. Por outro lado, o time colombiano precisa vencer por quatro gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou cinco para avançar direto para uma inédita semifinal.

Como chega o Palmeiras?

O técnico Abel Ferreira terá duas mudanças obrigatórias no time. Afinal, o volante Gabriel Menino terá que cumprir suspensão por receber três cartões amarelos. Assim, Richard Ríos deve entrar no time titular e atuar ao lado de Zé Rafael. Além disso, Dudu rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora da temporada. Breno Lopes, Jhon Jhon, Flaco López e Endrick brigam por um lugar no sistema ofensivo do Verdão. Por fim, outras mudanças podem acontecer, já que o Palmeiras tem o clássico contra o Corinthians no próximo final de semana.

Como chega o Deportivo Pereira?

Por outro lado, o time colombiano tem duas dúvidas para o confronto. Danilo Santacruz e Larry Angulo, que não estão 100% fisicamente, não estão confirmados para o embate. Os jogadores apresentaram dores musculares e estavam no departamento médico. Contudo, o resto do time deve ser o mesmo que perdeu para o Palmeiras no duelo de ida.

PALMEIRAS X DEPORTIVO PEREIRA

Quartas de final da Libertadores (jogo de volta)

Data e horário: quarta-feira, 30/08/2023, às 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga; Jhon Jhon (Breno Lopes), Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Deportivo Pereira:Quintana; Moreno, Garcés, Quintero, Ramirez e Fory; Zuluaga, Murillo e Medina (Johan Bocanegra); Ángelo Rodríguez e Arley Rodríguez (Ádrian Balboa). Técnico: Alejandro Restrepo.

Árbitro: Cristian Garay (Fifa-CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (Fifa-CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Angelo Hermosilla (Fifa-CHI)

Onde assistir: TV Globo, ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.