Fluminense não ganha no Defensores del Chaco há 15 anos

O Fluminense chegou, na noite desta terça-feira (29), ao Paraguai, onde enfrenta o Olimpia pelas quartas de final da Libertadores da América. O Tricolor joga nesta quinta, às 21h30, no temido Defensores del Chaco, para tentar voltar à semifinal após 15 anos. Aliás, é exatamente este o período que o Tricolor não consegue vencer jogando no estádio de Assunção.

Entretanto, o retrospecto tricolor não é dos piores no local. Ao todo, foram nove jogos, com três vitórias, três empates e três derrotas. O último resultado positivo foi contra o Libertad, rival do Olimpia, na campanha da Libertadores de 2008. Na altura, o Flu venceu por 2 a 1, chegando posteriormente à final, na qual acabou derrotado pela LDU.

Seja como for, o Fluminense não precisa necessariamente de uma vitória para obter a classificação. Afinal, venceu por 2 a 0 no Maracanã e se classificaria mesmo com uma derrota por um gol de diferença. Por outro lado, as duas últimas idas tricolores ao Defensores del Chaco trazem mau presságio: foram derrotas justamente para o Olimpia, por 2 a 1 (2013) e 2 a 0 (2022).

JOGOS DO FLUMINENSE NO DEFENSORES DEL CHACO

9/2/1963 – Paraguai 2×4 Fluminense (Amistoso)

12/6/1964 – Libertad 1×1 Fluminense (Amistoso)

14/6/1964 – Cerro Porteño 2×2 Fluminnse (Amistoso)

28/3/1984 – Combinado Cerro Porteño/Sol de América 0x1 Fluminense (Amistoso)

3/5/1985 – Paraguai 0x0 Fluminense (Amistoso)

19/3/2008 – Libertad 1×2 Fluminense (Libertadores)

4/5/2011 – Libertad 3×0 Fluminense (Libertadores)

29/5/2013 – Olimpia 2×1 Fluminense (Libertadores)

16/3/2022 – Olimpia 2×0 Fluminense (Libertadores)

