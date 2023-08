Festa de Gabigol é marcada por protestos de torcida do Flamengo

Conforme já se esperava, o evento de aniversário do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, gerou uma série de protestos da torcida do Flamengo, nesta terça-feira (29). O evento, em comemoração ao 27 anos do camisa 10, é chamado de ‘Poderoso Gabi’ e tem ares de ‘megafesta’. Entretanto, a má fase da equipe, recentemente eliminada da Libertadores, fez alguns torcedores pegarem chuva e se organizar em frente ao local do evento para uma manifestação.

Em um canteiro localizado na porta do condomínio onde ocorre a festa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, cerca de uma dezena de torcedores se concentravam no começo da noite desta terça. O grupo gritava palavras de ordem contra Gabigol e também dirigentes do Flamengo, além de carregar faixas. Nelas, liam-se dizeres como ‘Festa é o c.’.

De fato, já se comentava bastante sobre a possibilidade de haver protestos, nas redes sociais, desde as primeiras horas desta terça. Por outro lado, as manifestações ganharam um contraponto da família de Gabigol. Os pais do jogador emitiram um comunicado pedindo pelo fim de “discursos de ódio e perseguição”, que poderiam colocar em risco a integridade da família.

Boa parte da reclamação dos torcedores se deve ao momento conturbado do Flamengo no Brasileirão. Sobretudo às vésperas de um clássico diante do Botafogo, líder da competição. Gabigol não se pronunciou sobre os protestos da torcida, mas curtiu postagens que criticavam a diretoria do Fla e que consideravam que o atacante tinha se tornado um ‘bode expiatório’ da crise rubro-negra.

