Destaque da classificação do Inter, Valencia alerta: ‘Não paramos por aqui’

“Quando se está em um clube como o Inter tem que estar preparado. Sempre feliz por marcar na Libertadores, mas agora vamos descansar e pensar na próxima partida”, destacou o jogador.

O Inter fica no aguardo do vencedor da chave entre Fluminense e Olimpia para conhecer seu adversário na briga por um lugar na decisão continental. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, vitória do Tricolor por 2 a 0.