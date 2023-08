Copa do Brasil Sub-20: Vasco e Fluminense empatam em jogaço de seis gols

Vasco e Fluminense fizeram um jogaço na noite desta terça-feira (29), pelo jogo de ida da oitavas de final da Copa do Brasil. No fim, empate por 3 a 3 em em São Januário. Lucas Eduardo, Róger e Rayan anotaram para os cruz-maltinos, enquanto Isaac (duas vezes) e Kayky balançaram a rede para os tricolores.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira (4/9), às 20h, no Luso-Brasileiro, com mando de campo tricolor. Quem avançar, terá pela frente na próxima fase o vencedor do confronto mineiro entre América e Cruzeiro.

O jogo

Logo no minuto inicial, o Fluminense chegou com perigo, e Isaac bateu de fora da área sem chances para o goleiro Lecce. Mas, na saída de bola, em uma bela jogada dos homens de frente cruz-maltinos, Lucas Eduardo chutou com categoria no ângulo para empatar. O Tricolor buscou avanços com superioridade numérica, mas prevaleceu a alternância. Assim, os times apareceram com frequência ao ataque, achando espaços. Autor do gol vascaíno, Lucas Eduardo quase fez o segundo dele, enquanto Caio Amaral perdeu ótima chance para o Fluminense.

A intensidade das equipes continuou no retorno do intervalo. A exemplo da primeira etapa, o Fluminense começou melhor e por pouco não retomou a vantagem. O Cruz-Maltino não se intimidou e virou o placar quando Vitão deu assistência de cabeça para seu companheiro de zaga, Róger, completar para a rede. Mas a alegria durou pouco. Afinal, aos 19, Isaac recebeu cruzamento de Arthur e igualou a partida pela segunda vez. A etapa foi frenética. Aos 27, Rayan recebeu lindo passe de Leandrinho e tocou por baixo na saída do goleiro Álvaro para colocar de novo o Vasco na frente. Kayky, porém, anotou o terceiro do Flu, definindo o empate de seis gols na Colina Histórica.

