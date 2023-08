Corinthians leva sufoco, mas vence nos pênaltis e vai à semifinal da Sul-Americana

O Corinthians contou, mais uma vez, com a estrela do ídolo Cássio e com a trave para avançar à semifinal da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira (23), em La Plata, na Argentina.

Dominado e derrotado por 1 a 0 pelo Estudiantes (ARG) no tempo normal, o goleiro, novamente, saiu como herói ao garantir a vaga nos pênaltis (3 x 2). O Alvinegro havia vencido pelo mesmo placar na ida na Neo Química Arena.

Com a classificação, o Corinthians aguarda a definição do duelo entre Fortaleza e América-MG, que jogam nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Castelão. Os cearenses venceram o jogo de ida por 3 a 1.

Estudiantes envolve e domina o Corinthians

A vantagem do Corinthians durou menos de um minuto. Empurrado pela torcida, o Estudiantes (ARG) avançou ao campo de ataque e aproveitou um corte mal feito do lateral-direito Bruno Méndez para abrir o placar. Mauro Méndez, livre, foi quem aproveitou e finalizou na área. A bola ainda resvalou em Lucas Veríssimo antes de morrer no fundo da rede.

O desenho tático era nítido: os argentinos tinham a bola, pressionavam e incomodavam o goleiro Cássio. O plano do Corinthians, portanto, era explorar os contra-ataques, algo que não aconteceu. O domínio se traduziu em números com os donos da casa somando mais posse (67% x 33%) e finalizações (16 x 1).

A escalação de Vanderlei Luxemburgo com Renato Augusto como referência no ataque não funcionou, com uma participação discreta do meia e sem lances de perigo. O que se viu foi um Corinthians envolvido e sem o controle do jogo. O Estudiantes ainda acertou a trave de Cássio – duas vezes – antes do fim do primeiro tempo. O 1 a 0 saiu até barato para os brasileiros na ida ao vestiário.

Domínio argentino para na trave

O segundo tempo não teve uma mudança na dinâmica do jogo. O Estudiantes alugava o campo de ataque e fica muito mais próximo ao gol, incluindo bolas na trave de Cássio. O Corinthians se esforçava para ter posse de bola, porém, não era efetivo nesse aspecto. Pelo contrário, o Alvinegro era dominado.

Os números davam o tom da predominância e da pressão argentina. Os donos da casa somavam 28 finalizações — quatro na trave — contra apenas cinco do Corinthians. Ainda assim, a equipe de Vanderlei Luxemburgo conseguiu segurar o adversário para levar a disputa aos pênaltis.

Corinthians avança, e Cássio vira herói

A receita do Alvinegro é sempre a mesma: contar com Cássio para garantir a vaga nessas circunstâncias. O goleiro, como sempre, fez a sua parte. Pegou a penalidade de Rollheiser e ainda viu Lollo e Santiago Ascacíbar pararem na trave. Uma noite histórica onde Cássio e – a trave – ajudaram o Timão.

Como fica a semifinal da Sul-Americana

Com a classificação, o Corinthians aguarda a definição do duelo entre Fortaleza e América-MG, que jogam nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Castelão. Os cearenses venceram a primeira partida por 3 a 1.



A Conmebol ainda irá anunciar oficialmente as datas e horários dos confrontos das semifinais. A previsão é que as partidas sejam disputadas nas semanas dos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

ESTUDIANTES-ARG 1 (2) x (3) 0 CORINTHIANS

Jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data: 29/8/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)

ESTUDIANTES: Andújar; Eros Mancuso (Boselli, 40’/2ªT), Luciano Lollo, Santiago Núñez e Gastón Benedetti; Jorge Rodríguez (Zuqui, 32’/2ªT), Santiago Ascacíbar, José Sosa e Rollheiser; Mauro Méndez e Carrilo. Técnico: Eduardo Domínguez.

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Moscardo (Giuliano, (14’/2ªT), Maycon, Ruan Oliveira (Yuri Alberto, 1/2ªT), Renato Augusto (Fausto Vera, 35’/2ªT); Matías Rojas e Romero (Wesley, 1/2ªT). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Alexander Guzmán (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Santiago Núñez, Luciano Lollo (EST) e Yuri Alberto, Maycon e Fábio Santos (COR)

Gol: Mauro Méndez, (1’/1ªT)

