Vasco se diz perplexo com posicionamento da CBF sobre gol anulado: ‘Absurdo’

Confira a íntegra da nota

“O Vasco recebeu com perplexidade a posição da CBF de defender a absurda anulação do legítimo gol contra o Palmeiras, no último dia 27. Por mais que queira defender seu quadro de arbitragem, a confederação tem o dever de zelar pelo cumprimento da regra do jogo e pela isonomia entre as equipes, algo que está em xeque após mais um duelo em que nosso clube foi prejudicado. Na manhã de hoje, o Vasco, representado pelo seu CEO, Lucio Barbosa, e pelo diretor de futebol, Paulo Bracks, reiterou em visita à sede da CBF nossa exigência para que o clube tenha árbitros de primeira linha em nossas partidas e que episódios como o de domingo não se repitam”, diz a nota.

Nesta terça, em vídeo divulgado pela CBF, a Comissão de Arbitragem concluiu que o árbitro acertou ao anular o gol de Paulinho, do Vasco, na partida contra o Palmeiras no domingo passado. A entidade divulgou os áudios do VAR e explicou as razões da decisão do árbitro Wilton Pereira Sampaio e do árbitro de VAR, Igor Junio Benevenuto. O principal argumento é de que não houve início de um novo lance de ataque do Vasco, ou seja, o impedimento de Vegetti foi corretamente assinalado.

