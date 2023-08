Cássio, após classificação: ‘A gente se defendeu do jeito que deu’

O Corinthians teve mais sorte do que juízo para se classificar às semifinais da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (29), ao bater o Estudiantes nos pênaltis, depois de perder por 1 a 0. O detalhe, entretanto, é que o Timão levou nada menos que quatro bolas na trave durante os 90 minutos e passou por um grande sufoco durante quase todo o jogo.

Após a classificação, o goleiro Cássio era um dos mais felizes. Afinal, ele fez diversas defesas, incluindo uma nos pênaltis, e ainda contou com a sorte. Entretanto, ele admitiu a superioridade dos argentinos e chegou a dizer que sua equipe defendeu-se, de maneira exagerada, ‘do jeito que deu’.

“Hoje, eles (Estudiantes) foram superiores, com todo o mérito. Criaram muitas oportunidades e a gente conseguiu se defender do jeito que deu. Mas, nos pênaltis, conseguimos sair com a classificação. O futebol é isso”, afirmou o herói corintiano, à Conmebol TV.

