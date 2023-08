Luxemburgo diz que tática defensiva na Argentina era a estratégia

A estratégia de se defender demais contra o Estudiantes pode ter deixado os torcedores do Corinthians de cabelo em pé, mas não o técnico Vanderlei Luxemburgo. Após a classificação às semifinais da Copa Sul-Americana, nesta terça (29), o comandante afirmou que tudo correu dentro dos planos, de acordo com ele mesmo. Luxa destacou que não perdeu a tranquilidade por acreditar que aguentaria até os pênaltis e que levaria vantagem neles.

Embora tenha se exposto a uma pressão tremenda dos argentinos, com 30 chutes e quatro bolas na trave, o Corinthians acabou saindo classificado. Mas Luxemburgo destacou que a sorte também entra em campo. Assim, exaltou o goleiro Cássio, que voltou a defender um pênalti, o 32º em sua história no clube.

“No futebol, tem a trave, a bola que passa perto, a que entra… De repente, a bola bateu em um jogador nosso e entrou, aos 45 segundos. Quando ganhamos de 1 a 0 em casa, falaram que era pouco, que podia ser mais. Mas a gente tinha goleiro, então isso era para ser trabalhado. A bola foi na trave, passou perto, chutaram mais que nós, mas é o futebol. O importante é que fomos felizes”, disse, citando ainda o jogo contra o São Paulo, quando foi eliminado da Copa do Brasil:

“Deixamos de jogar 45 minutos de uma partida decisiva. Aqui, levamos um gol com 45 segundos. Então, isso muda toda a estratégia. Contra o São Paulo, eu queria sair perdendo do primeiro tempo só por 1 a 0, por causa do emocional. Porque ainda teríamos que ir para as penalidades. Temos bons batedores e um goleiro que pega muitos. Isso é estratégia e levar isso a uma semifinal ou final é importante para ganhar”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.