Cássio amplia recorde e salva Corinthians pela quarta vez no ano

O Corinthians perdeu para o Estudiantes por 1 a 0, mas se classificou nos pênaltis para a semifinal da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (29), em La Plata. O grande nome da partida, novamente, foi Cássio. O goleiro brilhou no tempo regulamentar e também na disputa de pênaltis para salvar o Timão. E ainda estender um recorde.

Cássio sofreu um gol após desvio em Lucas Veríssimo, com menos de um minuto de jogo. Contudo, não se abalou e mostrou o motivo de ser chamado de ‘gigante’. Realizou dez defesas no tempo normal, em uma atuação que forçou as cobranças de pênaltis. Também teve sorte, pois o Estudiantes chutou quatro bolas na trave, incluindo uma após desvio do próprio goleiro. Já nas penalidades, conseguiu defender a batida de Rollheiser com os pés.

Assim, com a defesa de pênalti, Cássio chegou a 32 intervenções pelo Corinthians e ampliou seu recorde. Agora são cinco defesas a mais que Ronaldo Giovanelli, um dos ídolos do clube nos anos 90. Aliás, são sete pênaltis defendidos apenas nesta temporada, sendo cinco decisivos, contra América-MG, Remo e Atlético-MG pela Copa do Brasil, e agora contra o Estudiantes.

“Fico feliz com os elogios, mas não é só o Cássio. É o Corinthians, o elenco. Os caras que batem também têm muita qualidade, e o Corinthians é beneficiado com tudo isso. O pênalti é muito estudo, e fico feliz de ajudar em mais uma classificação”, disse Cássio, após o jogo.

Próximo desafio para Cássio e o Corinthians

Por fim, o Timão aguarda o resultado entre Fortaleza e América-MG para saber quem vai encarar na semifinal da Sul-Americana. O Leão do Pici venceu o jogo de ida por 3 a 1, fora de casa e tem grande vantagem no confronto.

