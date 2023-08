Palmeiras vai atingir marca de 1 milhão de torcedores em casa no ano

O Palmeiras encara o Deportivo Pereira nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O confronto também marcará uma grande marca para o Verdão na temporada. Afinal, o clube deve chegar ao número de 1 milhão de torcedores no seu estádio em 2023.

O Verdão já confirmou que mais de 30 mil ingressos foram vendidos foram vendidos para o duelo desta quarta-feira. Assim, o clube vai manter melhor média da história da arena, superior a 37 mil torcedores por partida. Somados aos 985.434 que já passaram por lá na temporada, a marca de 1 milhão será batida.

Essa será a terceira vez na história do estádio, inaugurado em 2014, que o Verdão atinge esse número de público. Aliás, se comparamos ao ano passado, uma das temporadas que o Palmeiras atingiu 1 milhão de torcedores no Allianz, o feito aconteceu com cinco jogos a menos.

Se continuar assim, inclusive, o clube vai registrar o ano de maior média e de mais torcedores presentes no Allianz Parque. Se já somarmos a semifinal da Libertadores, além dos nove jogos no estádio que tem para disputar no Brasileiro, o Alviverde conseguirá atingir a marca.

Por fim, o Palmeiras arrecadou mais de R$ 70 milhões nesta temporada, com uma média de R$ 2,7 milhões por jogo. O recorde é de R$ 82.187.959,26, que provavelmente acabará sendo batido pela atual temporada.

Situação do Palmeiras na Libertadores

O time de Abel Ferreira venceu o Deportivo Pereira por 4 a 0 no jogo de ida, e encaminhou sua classificação na Libertadores. Aliás, o Palmeiras pode perder por até três gols de diferença que avança para a semifinal. Na próxima fase, o Verdão vai encarar Racing ou Boca Juniors.

