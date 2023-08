O Fluminense desembarcou em Assunção (Paraguai) na noite da última terça-feira (29), para partida diante do Olímpia, pela Libertadores. Na chegada ao hotel, Nino fez uma projeção do jogo e alertou para os perigos do adversário. O time paraguaio, afinal, gosta muito de explorar as bolas aéreas.

“Nosso time tem uma característica muito pronta, dificilmente tentamos sair do que fazemos de melhor. A cobrança é que estejamos cientes dos perigos do Olimpia, que a gente se prepare para tudo que eles possam nos surpreender. Temos que estar bem focados e fazer o que fazemos de melhor”, declarou Nino em entrevista divulgada pelo “ge”.

Fala, Nino!

“Claro, a gente sabe que eles apostam muito nisso (bolas aéreas). Foi assim na fase de grupos e na fase anterior. Temos que estar preparados para as armas deles, uma delas é a bola aérea”, completou Nino.

No embarque para Assunção, centenas de torcedores marcaram presença no aeroporto do Rio de Janeiro para demonstrar apoio ao time. O zagueiro, assim, agradeceu aos tricolores pelo carinho e comentou sobre um possível título da Libertadores.

Título do Fluminense

“É um sonho que não nutrimos só agora. Desde que cheguei ao Fluminense eu sabia que o maior sonho do clube é esse. Fomos crescendo desde que cheguei aqui. Além de tudo, a final é no Maracanã. Todos sonham com esse momento. Sabemos que ainda temos passos importantes para chegar até lá, mas esperamos dar esse passo na quinta. É o desejo do torcedor e o sonho de todos”, afirmou Nino.

Olímpia e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30, em Assunção, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O duelo de ida, aliás, terminou 2 a 0 para equipe tricolor no Maracanã. Portanto, os comandados de Fernando Diniz podem perder por até um gol de diferença no Paraguai.

