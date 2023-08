São Paulo estuda renovação de contrato com Rafinha

O São Paulo abriu uma conversa nos bastidores para uma possível renovação de contrato do lateral-direito Rafinha. O jogador tem vínculo com o Tricolor Paulista até o final deste ano. Contudo, mesmo aos 37 anos, o atleta vive grande fase com a camisa do Soberano e vem sendo titular nesta temporada.

Um dos grandes motivos para uma possível renovação com Rafinha é sua liderança dentro do elenco. O jogador é quem comanda as preleções e passa toda sua experiência para os mais novos. Além disso, assumiu a faixa de capitão e tem o respeito do plantel são-paulino.

Mesmo aos 37 anos, Rafinha não pensa em aposentadoria. O jogador já disse, em entrevistas recentes, que se sente bem e que só irá parar quando vir que não está mais rendendo ou quando estiver “se arrastando”. Contudo, não é o que aparenta, já que ele vem sendo titular nas principais partidas do Tricolor no ano e se apresentando bem fisicamente.

Além disso, Rafinha não tem grande concorrência no setor. Sua principal sombra seria Igor Vinícius, que começou a temporada como titular. Contudo, o jogador se machucou em janeiro e até agora não retornou aos gramados. Nathan é o reserva imediato, mas ainda não está pronto para atuar no time principal com frequência. Já Raí Ramos, que veio do Ituano, não agradou.

O lateral-direito está no Tricolor desde o ano passado e acumula 81 jogos. Ele tem um gol marcado e a chance de levantar sua primeira taça pelo clube na final da Copa do Brasil. Aliás, o torneio nacional é o que falta para a vasta coleção de troféus de Rafinha.

