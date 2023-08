Santos acerta a contratação do atacante Maxi Silvera

O Santos acertou com seu oitavo reforço para esta temporada. Trata-se do atacante uruguaio Maximiliano Silvera, de 25 anos, que estava no Necaxa, do México, até julho. O jogador deixou o clube recentemente e está sem contrato. Por isso, pode assinar com o Peixe, mesmo com o fim da janela de transferência no Brasil.

O jogador é esperado nesta quarta-feira (30) no CT Rei Pelé, para realizar exames e assinar contrato. O jogador chega como mais uma aposta da diretoria santista para ajudar a equipe a se livrar do rebaixamento.

Silvera começou a sua carreira no Cerrito, do Uruguai, seu país natal. Pela equipe, foram 30 partidas, sendo todas como titular, e 21 bolas na rede. Contudo, no início do ano passado, acertou sua transferência para o Juárez, do México. Ele entrou em campo em 24 oportunidades, sendo 20 como titular, mas não conseguiu balançar as redes.

Por fim, em março deste ano, o jogador acertou sua ida ao Necaxa, também do México. Ao todo, foram 17 jogos, sendo 11 como titular e apenas um gol marcado. O uruguaio pode atuar tanto como centroavante, mas também costuma jogar aberto pelas beiradas, principalmente pelo lado esquerdo.

Aliás, este será o oitavo reforço do Santos para o segundo semestre. Antes, o Peixe acertou as chegadas do lateral esquerdo Dodô, do lateral direito Júnior Caiçara, do volante Jean Lucas, do atacante Julio Furch, do zagueiro João Basso, do meia Nonato e do volante Tomás Rincón.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.