Fluminense tem dois pendurados para partida diante do Olímpia

O Fluminense está com dois pendurados para partida diante do Olímpia. Nino e John Kennedy, afinal, foram advertidos com dois cartões amarelos nesta Libertadores. Portanto, Fernando Diniz precisará ter uma atenção especial com os jogadores no Paraguai.

Os cartões foram zerados depois da fase de grupos da Libertadores. No entanto, Nino e John Kennedy acabaram advertidos nas fases seguintes. De formas diferentes, ambos vêm sendo muito importantes para campanha do Fluminense na competição.

Pendurados do Fluminense

Nino é capitão do time e vive um bom momento na temporada. O zagueiro, inclusive, foi convocado por Fernando Diniz para os dois jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O defensor está no clube desde 2019 e vem sendo um dos pilares defensivos da equipe na Libertadores.

John Kennedy tem somente 21 anos, mas já mostra muita personalidade dentro dos gramados. O atacante, afinal, vem sendo decisivo nesta temporada. O centroavante, inclusive, marcou um dos gols da equipe tricolor nas oitavas de final da Libertadores.

Os cartões não zeram nesta fase da competição. Portanto, Nino e John Kennedy serão desfalques no próximo jogo em caso de advertência no Paraguai. O zagueiro será titular em campo mais uma vez. O atacante, no entanto, pode ficar opção no banco de reservas.

Olímpia e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 21h30, em Assunção (Paraguai), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O duelo de ida, aliás, terminou 2 a 0 para equipe tricolor no Maracanã. Portanto, os comandados de Fernando Diniz podem perder por até um gol de diferença para conseguirem se classificar na competição.

