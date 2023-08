Luxemburgo convive com desconfiança, mesmo após classificação

O Corinthians sofreu, mas conseguiu se classificar para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Timão conseguiu vencer o Estudiantes nos pênaltis, nesta terça-feira (29), em La Plata, e avançou no torneio continental. Contudo, nem a classificação fez melhorar a imagem de Vanderlei Luxemburgo no Timão.





O desempenho do Corinthians, na Argentina, preocupou muitos torcedores. O Alvinegro viu Cássio fazer dez defesas no tempo normal, além do Estudiantes acertar a trave seis vezes. Duas delas nas disputas por penalidades. Além disso, as últimas atuações do Timão fez com que não só a diretoria, mas os jogadores se preocupassem com o futuro da equipe.

Nos bastidores, um rumor de uma possível eliminação para o Estudiantes, poderia resultar na demissão de Vanderlei Luxemburgo. O clima já estava pesado desde a queda na Copa do Brasil para o rival São Paulo. Além disso, um desentendimento do treinador com o coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Timão, Bruno Mazziotti.

Os dois brigaram por causa da utilização de Renato Augusto no jogo contra o Goiás no último sábado (26). Mazziotti entendia que o camisa 8 deveria ser poupado para enfrentar o Estudiantes. Contudo, Luxa “forçou” a entrada do meia no segundo tempo da partida para buscar o empate.

A rota de colisão com o chefe do DM provocou a insatisfação de alguns atletas com Luxemburgo. O ambiente no clube não é dos melhores. Agora, o treinador tem o clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, para tentar apagar um pouco este fogo que vem queimando internamente no Timão.

