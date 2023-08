São Paulo recusa oferta do Brentford por Wellington

O São Paulo recusou a oferta do Brentford, da Inglaterra, pelo lateral-esquerdo Wellington. O clube inglês enviou uma proposta de R$32 milhões pelo jogador, mas que não agradou o Tricolor Paulista. Cria da base, o atleta tem vínculo com o Soberano até o final de 2024, mas deve ganhar um novo contrato em breve.

O principal objetivo para o São Paulo recusar a oferta foi o ”projeto esportivo”. O clube trata com prioridade no ano os títulos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Com isso, a diretoria não pretende vender nenhum jogador até o final da temporada.

Além disso, o Tricolor quer valorizar Welington antes de novas propostas. O clube não tem urgências financeiras e prioriza o desempenho esportivo até o fim do ano. O lateral também é visto como um dos principais ativos do clube. Ele é formado na base da equipe e atua no profissional desde 2020. Por ser promissor, o São Paulo acredita que pode conseguir valores melhores pelo atleta.

Por fim, a necessidade para um jogador no setor também pesou. Isso porque Caio Paulista, que vinha sendo titular, está lesionado. O jovem Patryck também está no departamento médico. Assim, Wellington é o único lateral-esquerdo disponível. Vale lembrar que o São Paulo é o único clube disputando três competições no Brasil.

Welington, de 22 anos, tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2024. Nesta temporada, se recuperou de uma lesão e soma 18 partidas, com uma assistência e nenhum gol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.