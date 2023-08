Marcelinho Carioca detona Luxemburgo: ‘Covarde, omisso, medroso’

O Corinthians avançou na Copa Sul-Americana ao vencer o Estudiantes, nos pênaltis (3 a 2), após 1 a 0 para o time argentino no tempo regulamentar. Após o duelo disputado no Estádio Jorge Luis Hirschi, na noite da terça-feira (29), o ex-jogador Marcelinho Carioca, todavia, detonou o trabalho de Vanderlei Luxemburgo.

Em vídeo postado no Instagram, Marcelinho criticou o treinador do Timão e falou sobre o esquema tático.

“Quem assistiu ao jogo viu que o primeiro tempo foi o massacre da serra elétrica. O Estudiantes atropelou, bagunçou e esculachou o esquema tático do Luxemburgo. Covarde, omisso, medroso”, criticou.

Em outro momento, Marcelinho detonou a escalação inicial, todavia, elogiou as mudanças no intervalo da partida.

“Colocando Romero como segundo lateral esquerdo para ajudar Fábio Santos, colocando Ruan Oliveira igual uma barata tonta no meio de campo… Aí quando ele troca no intervalo e coloca Wesley e Yuri Alberto, o time automaticamente vai para frente e faz com que o Estudiantes canse um pouco e tenha que trabalhar mais para marcar. O Wesley não fez jogadas brilhantes, mas ele tentou duas ou três, conseguiu faltas, conseguiu retardar um pouco mais o jogo”, salientou.

O Corinthians se classificou, no entanto, sofreu bastante durante a partida. Aliás, o Estudiantes foi bastante ofensivo e mandou quatro bolas na trave. As críticas, sendo assim, não terminaram. Depois, Marcelinho citou diretamente o atual estilo de Luxa.

“Quem mais prejudicou o futebol do Corinthians foi o treinador, que está retrógrado, ultrapassado. Que vai chegar na coletiva e inventar situações ou palavras, falar que classificou. Classificou, mas foi merecido? Não. Tem que ser correto e honesto”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.