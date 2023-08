Veiga está próximo de se tornar maior artilheiro do Palmeiras no século

Raphael Veiga já tem seu nome gravado não só na história do Palmeiras, mas também no coração do torcedor palestrino. Contudo, o meia quer mais. Um dos principais jogadores da equipe, ele está cada vez mais próximo de superar Dudu como maior artilheiro do Verdão no século 21.

O meio-campista tem 80 gols marcados com a camisa Alviverde, oito a menos que o camisa 7. Contudo, as chances de ultrapassar Dudu aumentou, após o atacante sofrer uma grave lesão no joelho direito. Por conta da contusão, o ídolo palestrino deve voltar a campo apenas na próxima temporada.

Enquanto o camisa 7 vive uma temporada para esquecer, Veiga tem seus melhores números pelo Palmeiras em 2023. O meia soma 30 participações em gol. Afinal, são 16 gols e 14 assistências em 2023.

Aliás, o bom momento rendeu ao jogador as primeiras convocações à Seleção Brasileira em sua carreira. Ele já havia sido chamado para amistosos durante este ano e agora terá a oportunidade de disputar partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Agora, Veiga terá a oportunidade de se aproximar ainda mais nesta marca. O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (30), contra o Deportivo Pereira, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Como venceu a partida de ida por 4 a 0, o técnico Abel Ferreira pode poupar alguns titulares. O meio-campista pode ser poupado, visando o duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, no final de semana.

