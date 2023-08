Chelsea mira contratação de Palmer, do Manchester City

O Chelsea busca reforços neste fim de janela e demonstrou interesse na contratação de Palmer. O meia tem 21 anos, pertence ao Manchester City e colecionou passagens pelas categorias de base da Inglaterra. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais.





A janela se encerra oficialmente na próxima sexta-feira (1). O Chelsea, assim, espera fechar este negócio rapidamente. Palmer provém das categorias de base do Manchester City. Ele é uma das principais promessas do futebol inglês.

Situação de Palmer

O Manchester City pediu 45 milhões de libras (R$ 278 milhões) para liberar Palmer. O Chelsea, portanto, está avaliando se terá condições de arcar com os custos da contratação. As negociações estão em andamento e terão um desfecho nos próximos dias.

Além do Chelsea, outros times do futebol europeu também manifestaram interesse na contratação do meia. O jogador é visto com bons olhos por Pep Guardiola e tem contrato no Manchester City até 2026. O atleta já disputou 41 jogos pelo elenco profissional e marcou seis gols.

Os Blues, aliás, já fecharam com dez reforços nesta janela de transferências. No entanto, Mauricio Pochettino segue buscando mais nomes no mercado. Os Citizens, por outro lado, perderam peças importantes como Mahrez, Gündogan e Laporte. A saída de Palmer, assim, pode não ser vista com bons olhos por Guardiola.

O Manchester City é o líder isolado da Premier League com três vitórias. O Chelsea, por outro lado, conquistou apenas quatro pontos e está no 10° lugar da tabela.

