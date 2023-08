Renato prepara mudanças no Grêmio para enfrentar Cuiabá

O técnico Renato Gaúcho precisará fazer, pelo menos, quatro mudanças no time titular do Grêmio para o jogo diante do Cuiabá, no próximo fim de semana. A equipe tricolor, que derrotou o Cruzeiro por 3 a 0, terá no entanto algumas baixas, a serem resolvidas pelo treinador, para o duelo de domingo (3), que acontece na Arena Pantanal.

Além de Geromel, machucado novamente, o Grêmio não terá o goleiro Gabriel Grando contra o Cuiabá. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele fica fora e deverá dar lugar a Caíque. O substituto, entretanto, não esteve na reapresentação do grupo, nesta terça, por conta de um desgaste físico. Ainda assim, não deverá ser problema para o jogo.

Mas as laterais também terão desfalques certos, já que Cuiabano e Fábio também viram o terceiro amarelo. Certa, de fato, é a volta de Reinaldo, lateral-esquerdo que estava também suspenso e que agora retorna. O mistério sobre as outras alterações deve ser desfeito ao longo da semana, pelo treinador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.