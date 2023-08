Semifinalista, Coudet vê Internacional no caminho certo

A classificação do Internacional às semifinais da Libertadores foi muito comemorada por Chacho Coudet. O técnico exaltou a força da equipe ao eliminar o Bolívar, nesta terça-feira (29), mas lembrou que a entrega e a competência do time foram grandes desde o jogo de ida, quando o Colorado já tinha saído vencedor, na altitude de La Paz:

“Os jogadores são os maiores responsáveis, fizemos uma estratégia juntos. Iríamos sofrer muito, é um tema difícil de tocar (a altitude), é a região onde eles moram e jogam. Mas a realidade é que se sofre muito e não tem uma condição natural para jogar. Fizemos uma grande estratégia e um grande esforço. É muito difícil também, depois, quando se baixa da altitude, sempre tem alguma complicação física. Mas os grandes vencedores sempre são os jogadores”.

Coudet também falou sobre o sonho do título da Libertadores, que o Internacional persegue pela terceira vez em sua história. De acordo com o argentino, a equipe está no caminho certo para lutar até o fim pela conquista. De fato, os colorados são os primeiros garantidos entre os quatro melhores e aguardam Fluminense ou Olimpia na próxima fase.

“O torcedor está sonhando. Então, é continuar trabalhando, sempre acho que podemos melhorar e estamos em um caminho bom. Agradeço aos jogadores, que trabalharam da melhor maneira. Tem que aproveitar, mas amanhã (quarta) à tarde já estamos treinando para preparar o jogo de sábado (contra o Goiás, pelo Brasileirão)”.

