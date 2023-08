Neto se declara a Cássio: ‘Eu te amo’

A classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana teve dois grandes personagens. As traves (que salvaram o Corinthians durante o jogo e nos pênaltis) e o goleiro Cássio. O arqueiro fez defesas incríveis. Após a partida, o ex-jogador Neto se declarou ao arqueiro.

“São Jorge, não! São Cássio! E a trave, que foi a craque do jogo! O Corinthians é o Corinthians! Jogou mal, mas tem Cássio, o maior ídolo da história do Corinthians. Você é o maior Cássio, ninguém é maior do que você! Ninguém! Pode juntar eu, Sócrates, Rivellino, quem quiser! Você é o maior ídolo da história do Corinthians. A gente deve a você! E a mais ninguém! Cássio, eu te amo!”, disse.

O Timão se classificou após perder por 1 a 0 no tempo normal, mas vencer por 3 a 2 na disputa de pênaltis. Cássio, além de fazer defesas difíceis durante o jogo, defendeu uma batida de pênalti.

O Corinthians, afinal, se prepara agora para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (3), às 16h (de Brasília), confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

Aliás, na competição nacional, o Timão precisa se recuperar. Afinal, tem 25 pontos, na 13ª colocação, e está a quatro pontos da zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.