Rafinha coloca casa no Rio de Janeiro à venda por R$ 11,8 milhões

O ex-jogador do Flamengo, o lateral Rafinha, decidiu vender sua casa no Rio de Janeiro. O valor, no entanto, chama bastante atenção. Pelo imóvel de luxo, o atleta do São Paulo pede R$ 11,8 milhões. A casa está localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O jogador pagou cerca de R$ 6 milhões quando a comprou em 2021. O terreno tem 1.200 metros quadrados e tem ampla área de lazer.

Aliás, a mansão tem cômodos espalhados em dois pavimentos, com sótão multiuso que vira boate, salão de jogos ou até salão de festas. A decoração também é algo que salta aos olhos, afinal, tem decoração interessante no espaço aberto e na área externa.

Na área aberta, a mansão tem bela piscina com cascata artificial, cadeiras e bancos ao redor e bar com espaço gourmet com churrasqueira e forno para pizza. O local ainda tem uma banheira de hidromassagem.

Dentro de casa, os cômodos de convivência social tem sala de estar ampla, cinco suítes e quartos de serviço. A garagem subterrânea mostra a qualidade do imóvel.

Vale ressaltar, aliás, que quando comprou o imóvel, Rafinha já não era atleta do Flamengo e seguiu para o Olympiakos. Ele, todavia, já deixou claro inúmeras vezes o amor pelo Rio de Janeiro e salienta que sempre é bem recebido.

