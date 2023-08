Paulinho destaca dupla com Hulk no Atlético: ‘Nossas características combinam’

Os atacantes Hulk e Paulinho são responsáveis por 62,5% dos gols marcados pelo Atlético em 2023. No domingo, contra o Santos, na estreia oficial da Arena MRV, a dupla foi responsável pelos dois gols da vitória por 2 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Na opinião do atacante Paulinho, que marcou os dois gols do triunfo diante do Santos, ambos com assistência de Hulk, o camisa 10 do Galo garante que o estilo de jogo facilita.

“Acho que as nossas características combinam muito quando temos a bola. Essa aproximação só vai facilitar nosso jogo. Isso faz com que a gente consiga fazer boas jogadas, e sucessivamente, sair os gols, seja com assistência dele para mim, ou assistência minha para ele”, disse Paulinho ao canal “FalaGalo”.

Em 2023, afinal, o Atlético marcou 64 gols, com 62,5% deles anotados pela dupla. Paulinho explica que desde o início da temporada, quando o técnico ainda era Eduardo Coudet, a dupla com Hulk foi bem projetada.

“Desde que começou a temporada com Coudet, jogávamos sempre muito próximos, e isso fazia com que buscássemos nos conectar mais. Hoje, quando eu pego a bola mais adiante ou no meio, eu sempre tento procurar ao máximo Hulk, ou um jogador mais ofensivo como Pavon ou Pedrinho, que é importante estarmos próximos e conectados para poder fazer jogadas”, concluiu.

Sucesso no Atlético

Paulinho, aliás, tentou explicar o sucesso da dupla com Hulk.

“Sou um jogador que gosto muito desse jogo curto, de tabelas rápidas, infiltrações rápidas, aquele tiro curto no último terço do campo. Então, Hulk já gosta mais de ter a bola no pé, criar jogada. E isso faz com que quando ele pega na bola e corta para dentro e para a esquerda dele. Ele tenta me procurar, tenta me achar em uma infiltração, em uma tabela curta”, finalizou Paulinho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.