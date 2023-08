Flamengo recua em negociação com o Barcelona por Petterson

O Flamengo estava otimista pela negociação por empréstimo de Petterson ao Barcelona. No entanto, as últimas conversas envolvendo brasileiros e espanhóis fizeram com que a cúpula rubro-negro recuasse na transação. Assim, segundo o jornalista Venê Casagrande, a tendência é que a negociação não aconteça mais, por vontade do Rubro-Negro.

Inicialmente, o Flamengo aceitou emprestar o jogador de 19 anos ao Barcelona com opção de compra avaliada entre 3 a 4 milhões de euros (R$ 15,8 a 21 milhões). Entretanto, tentativas dos dirigentes do clube espanhol em modificar cláusulas do contrato desanimou os rubro-negros, que decidiram regredir nas tratativas.

Flamengo recusou proposta de clube da MLS pela promessa

Além do provável desfecho negativo com o Barcelona, o Flamengo recusou uma proposta do Chicago Fire, dos Estados Unidos, por Petterson. Segundo Venê Casagrande, a oferta seria na casa dos US$ 6 milhões (R$ 29 milhões). A diretoria rubro-negra, ao entender que o atacante tem um valor de mercado superior ao oferecido, negou.

Petterson, que marcou nove gols em 29 jogos pelo time sub-20 do Flamengo, um dos destaques da equipe, tem contrato até dezembro de 2026. No vínculo, a multa rescisória do jogador é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 582 milhões).

