Vasco encaminha empréstimo de Galarza para clube argentino

O Vasco está muito perto de negociar mais um jogador de seu elenco. Desta vez, trata-se de Matías Galarza, de 21 anos, que vai ser emprestado ao Talleres-ARG. Afinal, o meio-campista paraguaio só foi utilizado em um dos cinco jogos sob o comando de Ramón Díaz.

A saída faz parte do planejamento de enxugar o plantel, após a contratação de nove jogadores na última janela de transferências. Para a posição de Galarza, aliás, chegaram Paulinho e Praxedes, que desempenham funções semelhantes e vem agradando.

Além do paraguaio, que tem contrato com o Vasco até 2025, o lateral Paulo Victor, o meia Gabriel Carabajal e os atacantes Vinícius, Rwan Cruz e Pedro Raul também foram liberados ou negociados.

Destaque do Olímpia na base, Galarza chegou ao clube ainda para o sub-20. Teve destaque nas primeiras oportunidades no profissional e acabou comprado por 500 mil dólares (R$ 2.6 milhões, na cotação da época). No entanto, não manteve o bom rendimento, e o Vasco o emprestou para o Coritiba em 2022. No retorno, também não foi bem, mesmo tendo feito 19 partidas e dois gols.