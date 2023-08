West Ham volta a procurar Yuri Alberto, mas Corinthians não abre conversas

O West Ham, da Inglaterra, voltou a procurar o Corinthians para tentar a contratação de Yuri Alberto. O contato, feito pelo ex-zagueiro Naldo Rodrigues, representante do clube inglês na negociação, ocorreu logo após a conquista da caga do Timão na Sul-Americana. Contudo, a diretoria seguiu irredutível e sequer quis abrir conversas.

O clube vê a falta de um substituto no elenco e teme que essa saída prejudique o time no Brasileirão, onde o risco de rebaixamento ainda assusta. Felipe Augusto é o reserva imediato, mas por conta de sua idade e poucas partidas disputadas no profissional, não aparece como uma sombra para o camisa 9.

O Timão teria recebido uma oferta de R$96 milhões pelo centroavante. Como possui 60% dos direitos econômicos do jogador, o Corinthians iria receber cerca de R$47,5 milhões. Contudo, a diretoria considerou a oferta baixa, já que fez um grande esforço para contratar Yuri Alberto no começo do ano.

A proposta para o jogador era vantajosa: cinco anos de contrato e um salário alto, já que receberia em libras. Nos bastidores, Yuri Alberto teria ficado balançado com a oferta.

Yuri Alberto no Corinthians

O jogador está no Corinthians em definitivo desde o começo da temporada. Para ter o centroavante, o Timão envolveu diversos atletas para comprar metade dos seus direitos. O Alvinegro cedeu Robert Renan, Du Queiroz e Gustavo Mantuan para o Zenit e ficar com o jogador. Contudo, os outros 50% dos direitos econômicos do atleta ficaram com o time russo.

O jogador se tornou o artilheiro do Corinthians em 2023, desde que Róger Guedes deixou o clube para jogar no Qatar. Mas são 10 gols em 45 partidas. Ele esteve em campo em 28 oportunidades desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo, que soma 32 jogos.

